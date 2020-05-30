В США готовят повторный запуск Crew Dragon: онлайн-трансляция

Тимур Григоренко Технологии 15:34, 30.05.2020 Обновлено: 15:35, 30.05.2020

В субботу, 30 мая, запланирован повторный пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

Запуск ракеты должен состояться в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида (США).

Отметим, что первый пилотируемый запуск Crew Dragon должен был пройти 27 мая. Но из-за неблагоприятных погодных условий запуск был отменен за 16 минут до старта.

Запуск космического корабля Crew Dragon

Также существует вероятность, что и сегодня из-за погоды полет Crew Dragon будет отменен. Специалист в области аэронавтики и исследований космического пространства Андрей Васильев сообщил, что вероятность успеха запуска ракеты равна 50%.

OBOZREVATEL будет следить за запуском Crew Dragon и вести онлайн-трансляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, срыв долгожданного запуска космического корабля Crew Dragon вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

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