В США через суд потребовали удалить Telegram из Google Play

В США подали судебный иск с требованием удалить из Google Play мобильный мессенджер Telegram.

Иск подал бывший посол США в Марокко при президенте Билле Клинтоне и глава организации Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг, передает Bloomberg. По мнению дипломата, приложение "Телеграм" используют для распространения насилия, экстремизма и антисемитизма.

Со слов Гинзберга, такие посты в Telegram возникали после гибели Джорджа Флойда, а также инаугурации президента США Джо Байдена.

"Google не предпринял никаких действий против Telegram, сопоставимых с действиями, которые он сделал против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента", – отметил истец.

Отмечается, что 17 января Гинзберг подал аналогичную жалобу в Apple, которая удалила Parler из своего магазина приложений AppStore.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярность Telegram выросла на фоне блокировки бывшего президента США Дональда Трампа в соцсетях и отключения Parler, популярной у его сторонников.

Также ранее Telegram обозначил мошенническим канал Donald J. Trump с более чем полмиллиона подписчиков.