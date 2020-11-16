В сети появились данные о первом гибком iPhone
Новый iPhone от компании Apple, который получит сгибаемый корпус, может появиться уже в 2022 году.
Об этом говорят инсайдеры на основе различных утечек и слухов в сети, передает My Drivers.
Отмечается, что ранее "яблочная" компания направила своим партнерам запрос на поставку необходимых компонентов, которые нужны для производства смартфона со складным дисплеем. Так, различные китайские производители отправили Apple технические образцы своих комплектующих.
Например, ранее Apple приобрела у Samsung небольшую партию матриц для гибких экранов в форм-факторе "раскладушки".
Однако инсайдеры отметили, что гибкие iPhone выйдут не раньше, чем Apple начнет ставить на смартфоны дисплеи с матрицей Mini-LED. Предположительный выход такого устройства намечен на 2022 года и по цене минимум 1500 долларов.
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