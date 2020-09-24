В сеть утекли цена и характеристика смартфона Google Pixel 5

В сети появились вероятные технические данные и цена нового смартфона от компании Google – Pixel 5.

Также стала известна цена младшей модели телефона Pixel 4a 5G, передает Slash Gear. Цены были показаны на сайте популярного немецкого интернет-магазина Computerunverse.

Согласно опубликованным данным в Европе Google Pixel 5 будет стоить 629 евро, а Pixel 4a 5G – 499 евро. Аналогичная стоимость только в фунтах стерлингов была указана на одной из британских торговых площадок.

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Добавим, что согласно слитым в сеть данным Pixel 5 получит 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340x1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 19,5:9. Экран будет защищен стеклом Gorilla Glass 6.

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Внутри смартфона от Google будет стоять восьмиядерный процессор Snapdragon 765G и 8 ГБ оперативной памяти. Внутренняя память устройства – 128 Гб.

Основная камера получит главный датчик на 12,2 Мп (f/1.7) с размером пикселя 1,4 мкм и поддержкой технологии двухпиксельной фазовой автофокусировки. Вспомогательная камера получит 16-мегапиксельный сенсор – широкоугольным объективом (107°, f/2.2). Фронтальная камера получит сенсор с разрешением 8 Мп (f/2.0, 1,12 мкм).

Кроме того, Pixel 5 сможет записывать видео в разрешении Full HD со скоростью до 240 кадров в секунду или 4K в 60 fps.

Смартфон от Google оснастят двумя стереодинамиками и тремя микрофонами. Внутри будут модули Bluetooth 5.0, LTE, 5G, NFC и двухдиапазонный гигабитный WLAN.

Смартфон Google Pixel 5 Скриншот

Емкость батареи – 4080 мАч с поддержкой быстрой (18 Вт), беспроводной и реверсивной зарядки. Смартфон будет защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Вес Pixel 5 – 151 грамм и толщина составит 8 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, компании Google официально заявила, что 30 сентября покажет новый смартфон Pixel 5 и более доступную модель Pixel 4A 5G.