В сеть утекли телефонные номера 533 млн пользователей Facebook

В сети можно приобрести мобильные номера 533 миллионов пользователей социальной сети Facebook из более чем 100 стран.

Как пишет Vice, искать номера можно с помощью автоматизированного бота в мессенджере Telegram.

Один из основателей компании Hudson Rock, специализирующейся на компьютерной безопасности, Элон Гэл сказал, что в сеть утекли данные, полученные во время утечки в Facebook, произошедшей в августе 2019 года.

Сообщается, что в сети предлагают купить один телефонный номер за 20 долларов. Для заключения сделок используется специальный бот, что позволяет заказчику ввести либо номер телефона и получить ID соответствующего человека на Facebook, либо, наоборот, ввести ID и узнать номер.

Бот в Telegram Twitter/Alon Gal

"Вызывает крайнюю тревогу то, что столь крупная база данных продается среди сообщества киберпреступников. Это нанесет огромный урон неприкосновенности личной жизни и наверняка будет использовано злоумышленниками для смишинга (вид мошенничества по SMS. – Ред.) и иных форм мошенничества", – отметил эксперт.

Гэл добавил, что всего в списке 107 стран, откуда можно получить данные пользователей. Украины в этом списке нет.

Twitter/Alon Gal

Twitter/Alon Gal

Twitter/Alon Gal

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть слили личные данные миллионов пользователей Facebook.