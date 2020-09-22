В сеть утекли названия новых iPhone

В сети опубликовали вероятные названия для новых смартфонов от компании Apple. Младшая модель может называться iPhone 12 mini.

Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на блогера L0vetodream, который опубликовал инсайд.

По словам блогера модель iPhone 12 mini получит экран диагональю 5,4 дюйма. Модель с диагональю дисплея 6,7 дюймов будет называться iPhone 12 Pro Max. А смартфон с 6,1-дюймами получит две версии – iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Издание отметило, что приставка Pro в названиях iPhone появилась с запуском линейки 2019 года. При этом обозначение mini использовалось не для смартфонов, а для других компактных девайсов – iPad mini, Mac mini и iPod mini.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Apple презентовала свои новинки. Компания показала новые смарт-часы, планшеты, а также объявила о запуске новых сервисов.

Также Apple, возможно, в начале 2021 года выпустит более доступную версию нового iPhone 12, который покажут уже этой осенью.