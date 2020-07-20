В сеть утекли личные данные 20 млн пользователей сервисов VPN: кто оказался под ударом

В сеть слили 20 млн личных данных пользователей бесплатных VPN-cервисов. Общий объем информации 1,2 терабайта.

Как пишет "Коммерсант", были раскрыты персональные данные таких приложений, как UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN.

В опубликованной информации указаны электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса пользователей, а также данные о моделях их смартфонов и идентификаторы устройств.

Эксперты отметили, что слитые в сеть данные могут использоваться для спама, фишинговых рассылок или шантажа клиентов VPN-сервисов.

Специалисты по безопасности предупредили, что бесплатные VPN-сервисы обеспечивают минимальный уровень анонимности и защищенности сетевого трафика, поэтому не нужно через них вводить личные данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, хакеры взломали аккаунты в Twitter известных американских бизнесменов и политиков, а затем выманили у доверчивых пользователей более 55 тысяч долларов.