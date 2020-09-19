В сеть слили видео беспроводной зарядки для iPhone

Алексей Титофф Технологии 06:40, 19.09.2020

В сети опубликовали видео, где якобы показан прототип беспроводного зарядного устройства от Apple – AirPower Mini.

Как сообщает Phone Arena, запись в Twitter опубликовал блогер под ником Jordan Kahn.

Отметим, что вероятно тыльная панель нового iPhone 12 будет оснащена внутренним магнитом, который позволит смартфону надежно прикрепляться к миниатюрной док-станции при зарядке.

AirPower Mini
Скриншот

На видео показан предположительный инженерный прототип зарядной станции Apple AirPower Mini. Новинку от "яблочной" компании могут представить уже в октябре вместе с новыми iPhone.

Технические характеристики и стоимость гаджета пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Apple презентовала свои новинки. Компания показала новые смарт-часы, планшеты, а также объявила о запуске новых сервисов.

Также Apple предоставила новую мобильную операционную систему iOS 14, которая обновится на "яблочных" устройствах.

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