В сеть слили видео беспроводной зарядки для iPhone

В сети опубликовали видео, где якобы показан прототип беспроводного зарядного устройства от Apple – AirPower Mini.

Как сообщает Phone Arena, запись в Twitter опубликовал блогер под ником Jordan Kahn.

Отметим, что вероятно тыльная панель нового iPhone 12 будет оснащена внутренним магнитом, который позволит смартфону надежно прикрепляться к миниатюрной док-станции при зарядке.

На видео показан предположительный инженерный прототип зарядной станции Apple AirPower Mini. Новинку от "яблочной" компании могут представить уже в октябре вместе с новыми iPhone.

Технические характеристики и стоимость гаджета пока неизвестны.

Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C