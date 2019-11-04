В России запаниковали из-за несбиваемой украинской ракеты

В России забили тревогу из-за несбиваемой украинской ракеты "Молния", которая предназначена для противодействия Черноморскому флоту РФ в Черном море и флотилии РФ в Азовском море.

Топовые российские СМИ начали массово публиковать видео с новой украинской разработкой, акцентируя внимание на мощных характеристиках оружия. Так публикации появились в "Вестях", РИА Новости, "Газете.ру" и прочих изданиях.

Презентовали ракету разработчики конструкторского бюро "Южное".

"Молния" – сверхзвуковая противокорабельная ракета, скорость которой составляет порядка 2000-2500 километров в час (скорость звука составляет порядка 1200 километров в час, – ред.).

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что в мире нет средств противодействия ракетам "Молния".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт сообщил, что "Молния" – это новое поколение противокорабельных ракет.

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