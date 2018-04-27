В России заблокировали IP-адреса "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассников"

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ряд IP-адресов, принадлежащих крупнейшим российским интернет-компаниям — "Яндексу", "ВКонтакте" и "Одноклассникам". Кроме того, в реестре оказались IP-адреса, принадлежащие Facebook, Twitter, Yahoo и Liveinternet.

Как сообщает "Медуза", на блокировку IP-адресов этих компаний обратил внимание телеграм-канал RKNShowtime, который следит за пополнением реестра запрещенных сайтов.

Отмечается, что в блокировку попал один из 4 основных IP-адресов "ВКонтакте". В реестре также оказались один IP-адрес "Одноклассников" и пять адресов "Яндекса". При этом отмечается, что особых проблем у российских пользователей не зафиксировано.

На сайте Роскомнадзора сначала сообщили что доступ к этому адресу ограничен, а поводом для блокирования стал запрос Генпрокуратуры. Позже появилось сообщение, что IP-адреса российских и зарубежных социальных сетей свободны от блокировки в России.

"Кратковременное попадание в реестр отдельных ip-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись", - оправдались в российском ведомстве.

Как сообщал "Обозреватель", 16 апреля Роскомнадзор заблокировал IP-адреса банков и платежных систем.