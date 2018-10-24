В России случился травмоопасный инцидент с iPhone

В России у московского студента в кармане брюк взорвался iPhone. Парня по имени Максим госпитализировали.

Об этом написал "Московский Комсомолец". Взрыв произошел, когда 18-летний москвич шел к автобусной остановке.

Пострадавший получил ожоги в области промежности и на груди. Издание отмечает, что автомобилист, который стал свидетелем происшествия, отвез студента до дома его бабушки. Пенсионерка вызвала скорую помощь, после чего врачи направили парня в НИИ им. Склифосовского.

Фото пострадавшего МК

По словам матери москвича, iPhone он купил пять месяцев назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Apple раскрыли один из важных секретов iPhone.