В работе Twitter произошел масштабный сбой по всему миру

Вечером, 11 июля, по всему миру произошли сбои в работе социальной сети Twitter.

Сервис Downdetector проинформировал, что пик проблем наблюдался с 21:30 по Киеву. В частности, пользователи не могли воспользоваться сайтом, а также войти в свои аккаунты.

Глобальные сбои наблюдались в США, Японии, Великобритании, Дании, Германии, Венгрии, Испании, Италии, Ирландии, Норвегии, Турции, Австрии. Также проблема затронула Украину и Беларусь.

На сайте Twitter сообщалось, что проблема устраняется. Однако сроки и причины не были указаны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля в работе Instagram, WhatsApp и Facebook произошел массовый сбой по всему миру. На это жаловались пользователи в США, Великобритании, Франции, Испании, Португалии, Италии, Германии, Дании, Венгрии, Греции, Канаде и России. В Украине проблемы наблюдались в Киеве и Львове.

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