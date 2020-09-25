В работе Telegram произошел масштабный сбой. Карта

Мирослав Семенюк Технологии 14:10, 25.09.2020 Обновлено: 14:20, 25.09.2020

В пятницу, 25 сентября, пользователи Telegram пожаловались на проблемы в работе мессенджера в нескольких странах.

Как свидетельствуют данные сайта Downdetector, наибольшее число жалоб от пользователей приходит из Украины, России, Беларуси, Германии, Венгрии, Польши и Сингапура.

Среди отмеченных неполадок – невозможность подключиться к мессенджеру (72%) и трудности с отправкой сообщений (27%).

Скрин downdetector.ru

Предыдущий сбой в Telegram произошел 21 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях сбой в сети Tesla вызвал переполох среди пользователей во всем мире.

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