В работе Telegram произошел масштабный сбой. Карта

В пятницу, 25 сентября, пользователи Telegram пожаловались на проблемы в работе мессенджера в нескольких странах.

Как свидетельствуют данные сайта Downdetector, наибольшее число жалоб от пользователей приходит из Украины, России, Беларуси, Германии, Венгрии, Польши и Сингапура.

Среди отмеченных неполадок – невозможность подключиться к мессенджеру (72%) и трудности с отправкой сообщений (27%).

Предыдущий сбой в Telegram произошел 21 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях сбой в сети Tesla вызвал переполох среди пользователей во всем мире.