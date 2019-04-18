В работе сервисов Google произошел сбой: что известно

Пользователи ряда стран заявили о сбоях в работе сервисов Google.

Данные о неполадках публикует сервис Downdetector. Отмечается, что чаще других о сбоях сообщают жители США, проблемы наблюдаются и у пользователей из Европы.

В комментариях они жалуются на то, что сервисы поисковика не работают вторые сутки. "Ничего не отправляется, не скачивается", — пишут они.

В работе сервисов Google произошел сбой ТСН

Карта сбоев Данные Downdetector

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля сбой произошел в таких популярных соцсетях как Instagram, Facebook и WhatsApp.

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