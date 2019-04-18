В работе сервисов Google произошел сбой: что известно

Пользователи ряда стран заявили о сбоях в работе сервисов Google.
Данные о неполадках публикует сервис Downdetector. Отмечается, что чаще других о сбоях сообщают жители США, проблемы наблюдаются и у пользователей из Европы.
В комментариях они жалуются на то, что сервисы поисковика не работают вторые сутки. "Ничего не отправляется, не скачивается", — пишут они.
В работе сервисов Google произошел сбой
ТСН
Карта сбоев
Данные Downdetector
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля сбой произошел в таких популярных соцсетях как Instagram, Facebook и WhatsApp.
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