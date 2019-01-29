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В работе Gmail произошел глобальный сбой: кого коснулся

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В работе Gmail (сервис электронной почты Google) произошел глобальный сбой во вторник, 29 января.

Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов. Наибольшее число пользователей, которые столкнулись с проблемами, зафиксировано в Бразилии, Великобритании, Италии, Голландии, США и Японии. На сбой также жалуются пользователи из Украины, в частности из Киева и Тернополя.

В работе Gmail произошел глобальный сбой: кого коснулся
В работе Gmail произошел глобальный сбой: кого коснулся
В работе Gmail произошел глобальный сбой: кого коснулся

Большая часть сообщивших о сбоях в Gmail пользователей (42%) сталкивается с проблемами при авторизации, 31% испытывает трудности при получении электронной почты.

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Еще 26% говорят о проблемах с сайтом сервиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в работе поисковой системы Google наблюдался серьезный сбой. Больше всего жаловались пользователи из США.

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