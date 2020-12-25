В пробах грунта с астероида Рюгу обнаружили металл искусственного происхождения

В пробе грунта с астероида Рюгу, доставленного японской исследовательской миссией "Хаябуса-2", обнаружили фрагмент металла искусственного происхождения.

Об этом сообщило в Twitter Японское агентстве аэрокосмических исследований (JAXA). В сообщении выложили фото двух контейнеров с пробами.

Образцы были собраны в разных местах астероида. Во втором контейнере с более крупной породой, похожей на уголь, можно заметить нечто похожее на фольгу. Объект на фото помечен стрелочкой.

Публикация снимка вызвала бурные обсуждения у пользователей Twitter, поскольку "фольга" выглядела как объект искусственного происхождения. Некоторые предположили, что на Рюгу приземлялся инопланетный корабль, который потерял запчасть.

На многочисленные вопросы в JAXA пояснили, что еще не выяснили происхождение артефакта, но предположили, что это алюминий, отделившийся от рожка, который брал пробы грунта.

Рюгу – астероид диаметром 0,62 мили, расположенный в 190 миллионах миль от Земли. Он принадлежит к примитивному классу космических тел типа С (углеродный). В ранней Солнечной системе они могли служить доставщиками большей части воды на Землю, а также других ингредиентов, необходимых для зарождения жизни.

В 2019 году Рюгу посетила миссия "Хаябуса-2" Японского агентства аэрокосмических исследований. Она доставила на Землю образцы горных пород с двух разных мест на астероиде. Контейнеры были сброшены в австралийской глубинке 5 декабря и сейчас анализируются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили в капсуле, которая неделю назад вернулась из далекого космоса, образцы породы с астероида Рюгу. Их взял еще в 2019 году японский космический корабль "Хаябуса-2",