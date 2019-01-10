В погоне за Западом: стало известно о новом космическом провале России

Министерство внутренних дел России в конце декабря начало расследование о хищении бюджетных средств, выделенных на создание телескопа Т-170М.

Как передает "Коммерсант", дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Похищенная сумма составляет 28,5 миллиона рублей (0,43 миллиона долларов).

В "Роскосмосе" сообщили, что полностью сотрудничают с МВД, предоставляя следствию всю запрашиваемую информацию. Комментировать по существу расследование в госкорпорации не стали.

В России планируют запустить орбитальный телескоп Т-170М уже в 2021 году. С его помощью планируют получать изображения и спектроскопию в ультрафиолетовом участке спектра, недоступном для изучения с Земли из-за влияния ее атмосферы.

Ближайшим и единственным аналогом Т-170М в мире является телескоп "Хаббл", который был создан при сотрудничестве NASA и Европейского космического агентства.

Trust.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно выяснилось, что российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око", запущенный еще в 2007 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. В РФ уже попытались оправдаться за неудачу.