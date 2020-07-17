В NASA сказали, когда из космоса вернутся астронавты с кораблем Маска

Космический корабль Crew Dragon вернется на землю 2 августа, если этому будут способствовать погодные условия.

Как сообщил в Twitter глава NASA Джим Бранденстайн, корабль покинет Международную космическую станцию 1 августа.

"Планируем на 1 августа отбытие принадлежащего SpaceX корабля с МКС с астронавтами Бобом (Бенкеном) и Дагом (Херли) после их исторической миссии. Приводнение планируется на 2 августа", – написал он.

Астронавты Боб Бенкен и Даг Херли

Бранденстайн добавил, что планы могут измениться в зависимости от погодных условий.

Twitter Джима Бранденстайна

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в NASA анонсировали возвращение Crew Dragon на начало августа, но точную дату не называли.

Напомним, что запуск корабля состоялся 30 мая. Он стал историческим, поскольку компания SpaceX впервые отправила в космос корабль с людьми на борту. Также впервые с 2011 года людей к Международной космической станции отправили не на российском "Союзе".