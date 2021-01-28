В Minecraft воссоздали копию "дворца Путина". Видео

В компьютерной игре Minecraft создали копию огромного поместья, которое называют дворцом президента России Владимира Путина в Геленджике.

Видео опубликовали на YouTube-канале TeamCIS. В ролике показан не только внешний вид, но и внутренние помещения "дворца".

Отмечается, что масштаб здания соблюден в пропорции 1:1. Авторы воссоздали в Minecraft в бассейн, кальянную, спальню, театр, казино и даже склад грязи.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о "дворце Путина", а также показал дом в Дрездене (Германия), где тот жил во времена службы в КГБ.

Уже после биограф главы РФ назвал его особняк на берегу моря "подарком от олигархов". При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что в Геленджике возле моря может быть некий дворец, но президент РФ здесь ни при чем.

Лишь потом Путин отреагировал на расследование Навального и заявил, что "дворец" в Геленджике ему не принадлежит.

Как сообщал OBOZREVATEL: