В Minecraft воссоздали копию "дворца Путина". Видео
В компьютерной игре Minecraft создали копию огромного поместья, которое называют дворцом президента России Владимира Путина в Геленджике.
Видео опубликовали на YouTube-канале TeamCIS. В ролике показан не только внешний вид, но и внутренние помещения "дворца".
Отмечается, что масштаб здания соблюден в пропорции 1:1. Авторы воссоздали в Minecraft в бассейн, кальянную, спальню, театр, казино и даже склад грязи.
Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о "дворце Путина", а также показал дом в Дрездене (Германия), где тот жил во времена службы в КГБ.
Уже после биограф главы РФ назвал его особняк на берегу моря "подарком от олигархов". При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что в Геленджике возле моря может быть некий дворец, но президент РФ здесь ни при чем.
Лишь потом Путин отреагировал на расследование Навального и заявил, что "дворец" в Геленджике ему не принадлежит.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ФСБ России уличили во лжи о закрытии воздушного пространства в районе мыса Идокопас на черноморском побережье вблизи Геленджика, где построен вероятный "дворец Путина".
При этом "дворец Путина" в Геленджике появился на Apple-картах.
"Дворец Путина" вызвал волну мемов о "шесте для Кабаевой" и комнате с грязью.