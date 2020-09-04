В Microsoft раскрыли давний секрет Windows 95. Видео

В операционной системе Windows 95 от компании Microsoft находилась "пасхалка", о которой практически никто не знал.

Один из создателей ОС Джефф Парсонс рассказал, что в программу был встроен секрет, который раскрывался при выполнении определенных действий, передает Gizmodo.

Для активации "пасхалки" нужно было создать новую папку и трижды переименовать ее, используя следующие фразы:

and now, the moment you’ve all been waiting for ("И вот настал момент, которого вы все ждали")

we proudly present for your viewing pleasure ("Мы с гордостью представляем для вашего просмотра")

The Microsoft Windows 95 Product Team! ("Команда разработчиков Windows 95!")

После чего на экране монитора появлялся 12-минутное анимированное видео. В ролике перечисляли команду создателей Windows 95. Среди имен на экране есть несколько известных, таких как Билл Гейтс и Брэд Силверберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, Microsoft при обновлении операционной системы Windows 10 убрала важную функцию.

Также в операционной системе Windows 10 нашли баг, который замедлял работу компьютера.

Кроме того, эксперты рассказали, как ускорить загрузку Windows.