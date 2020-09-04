В Microsoft раскрыли давний секрет Windows 95. Видео
В операционной системе Windows 95 от компании Microsoft находилась "пасхалка", о которой практически никто не знал.
Один из создателей ОС Джефф Парсонс рассказал, что в программу был встроен секрет, который раскрывался при выполнении определенных действий, передает Gizmodo.
Для активации "пасхалки" нужно было создать новую папку и трижды переименовать ее, используя следующие фразы:
and now, the moment you’ve all been waiting for ("И вот настал момент, которого вы все ждали")
we proudly present for your viewing pleasure ("Мы с гордостью представляем для вашего просмотра")
The Microsoft Windows 95 Product Team! ("Команда разработчиков Windows 95!")
После чего на экране монитора появлялся 12-минутное анимированное видео. В ролике перечисляли команду создателей Windows 95. Среди имен на экране есть несколько известных, таких как Билл Гейтс и Брэд Силверберг.
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