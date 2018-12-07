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В Кривом Роге выпал кроваво-красный и черный снег: фото аномалии

2.2тЧитать материал на украинском

Жители Кривого Рога заметили на улицах города красный и грязно-черный снег.

В сети появились соответствующие фотографии и видео необычных осадков, выпавших в промышленном городе, сообщает местное издание krlife.com.ua.

Как отмечают очевидцы, снег с "грязными" крупинками наблюдается возле металлургического завода "Арселор Миттал". Цвет варьируется от темно-серого до черного, о чем свидетельствуют фотографии.

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В Кривом Роге выпал кроваво-красный и черный снег: фото аномалии

krlife.com.ua

В Кривом Роге выпал кроваво-красный и черный снег: фото аномалии

krlife.com.ua

При этом снег красного цвета местные сняли на одной из автомобильных дорог.

Как писал OBOZREVATEL, эколог Екатерина Полянская ранее заявила, что боевые действия на востоке Украины крайне негативно отразились на экологии промышленного региона. По ее словам, загрязнение почвы, воды и атмосферы на Донбассе приобрели катастрофические масштабы.

Место
УкраинаКривой Рог
Теги
погодаснегопадЭкология
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