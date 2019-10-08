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8 октября • обновлено в 17:32
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В космосе впервые вырастили мясо: видео

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Израильские ученые впервые вырастили мясо в искусственных условиях на Международной космической станции.

Как сообщает CNN, исследователи взяли клетки у коровы, ввели внутрь последних питательные вещества и поместили их в среду, имитирующую внутреннюю оболочку тела коровы.

Клетки начали размножаться, в результате чего разрослась их мышечная ткань - со временем превратившись в стейк обычного размера.

В космосе впервые вырастили мясо

В космосе впервые вырастили мясо

IGate

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Таким образом, ученые смогли воссоздать естественный процесс регенерации клеток мышц в теле животного в искусственных условиях.

Израильская пищевая компания Aleph Farms, которая производит говяжьи стейки из коровьих клеток, заявила, что это шаг к цели - запустить производство экологически чистого мяса без забоя животных.

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель SpaceX Илон Маск показал космический корабль Starship, который сможет совершать путешествия на Луну или на Марс.

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