В космосе нашлась похожая на Землю планета: есть ли на ней жизнь

Ученые, работающие над исследовательской миссией спектрографа Espresso, подтвердили наличие в космосе похожей на Землю экзопланеты Proxima b.

В исследовании, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysics, говорится, что обнаруженная планета вращается вокруг ближайшей к нашей Солнечной системе звезды – красного карлика Проксима Центавры (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Proxima b находится у красного карлика Проксима Центавры

Proxima b является идеальным образцом для поисков биомаркеров в планетарных системах других звезд. При этом ученые считают, что существование жизни на ней крайне маловероятно из-за близости к красному карлику – объем рентгеновского излучения на планете в 400 раз выше, чем у Земли.

Впервые Proxima b была обнаружена в 2016 году с использованием HARPS (высокоточного радиального поискового устройства), установленного на одном из телескопов в Европейской южной обсерватории La Silla в Чили.

Ученым удалось изучить планету при помощи Espresso, спектрографа нового поколения, также находящегося в обсерватории в Чили, который по точности примерно в три раза выше, чем HARPS.

Исследователи вычислили, что Proxima b в 1,17 раза больше массы Земли, что меньше предыдущей оценки в 1,3 раза.

"Espresso позволил измерить массу планеты с точностью более одной десятой массы Земли. Раньше это было бы на грани научной фантастики", – заявил лауреат Нобелевской премии 2019 года Мишель Майор, заложивший основу для технологии, которая сделала открытие возможным.

Proxima b вращается вокруг своей звезды всего за 11,2 земных дня. При этом она получает примерно столько же энергии, сколько Земля получает от Солнца.

Так может выглядеть небо экзопланеты Proxima b

Напомним, звезда Проксима Центавра и Солнце находятся на расстоянии всего в 4,2 световых года друг от друга.

Как сообщал OBOZREVATEL, NASA обнаружило экзопланету, которая находится в обитаемой зоне своей звезды и имеет размер, почти идентичный Земле.

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