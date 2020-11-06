В космос запустили первый 6G-спутник. Видео

Алексей Титофф Технологии 19:12, 6.11.2020

В Китае с космодрома Тайюань запустили ракету-носитель "Чанчжэн-6" (Long March 6), которая доставила на орбиту Земли первый в мире 6G-спутник.

Всего в космос было отправлено 13 спутников, передает Gizchina. Отмечается, что 6G-спутник создали в Китайском университете электронных наук и технологий при содействии и поддержке компаний Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology и Beijing Weinaxingkong Technology.

Известно, что 6G-спутник весит 70 кг и способен обеспечивать спутниковую связь с высокой скоростью передачи данных в терагерцовом диапазоне.

Новый спутник предназначен для дистанционного зондирования нашей планеты. Например, полученные с него данные можно использовать в различных сферах таких как, строительство городов, мониторинг стихийных бедствий в сельском и лесном хозяйстве и прочее.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики составили прогноз, какими будут цифровые устройства через 10 лет. Также были названы самые популярные смартфоны с 5G.

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