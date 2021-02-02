В Корее мужу устроили виртуальную встречу с умершей женой. Видео

В Южной Корее мужчина встретился с копией умершей жены благодаря технологии виртуальной реальности.

"Встречу" для 51-летнего Ким Чон Су организовал местный телеканал MBC для своего документального фильма "Я встретил тебя", передает Asianparent.

Шесть месяцев специалисты создавали виртуальную копию супруги. Они комбинировали голос умершей женщины с голосом актрисы, чтобы достичь максимальной схожести. Виртуальную встречу для супругов организовали в саду, а также им организовали танец в их доме. С помощью технологии захвата движения копия женщины смогла отвечать на прикосновения Ким Чон Су.

Отмечается, что после смерти жены мужу пришлось самому воспитывать пятерых детей. Сперва родные были против идеи такой встречи. Дети говорили, что отцу не стоит тревожить душевные раны, но позже все-таки приняли его решение.

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