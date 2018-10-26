В Китае показали огромных динозавров: кости нашли на стройплощадке

Палеонтологи в Китае показали впечатляющие скелеты динозавров. Их кости случайно нашли рабочие на стройплощадке.
Некоторые останки - в отличном состоянии. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Работы еще продолжаются - камни, которым 100 миллионов лет, ученые бережно очищают, чтобы отделить зубы, когти и позвонки созданий, живших на планете еще до людей.
Ученым помогает полиция, которая на время раскопок охраняет останки, чтобы их не растащили на сувениры. Как только ученые завершат работы, в городе планируют возвести музей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заметили странное явление на Марсе.