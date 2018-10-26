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В Китае показали огромных динозавров: кости нашли на стройплощадке

1.9тЧитать материал на украинском

Палеонтологи в Китае показали впечатляющие скелеты динозавров. Их кости случайно нашли рабочие на стройплощадке.

Некоторые останки - в отличном состоянии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Китае показали огромных динозавров: кости нашли на стройплощадке

Работы еще продолжаются - камни, которым 100 миллионов лет, ученые бережно очищают, чтобы отделить зубы, когти и позвонки созданий, живших на планете еще до людей.

Ученым помогает полиция, которая на время раскопок охраняет останки, чтобы их не растащили на сувениры. Как только ученые завершат работы, в городе планируют возвести музей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заметили странное явление на Марсе.

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