В Кабмине потребуют от Google и Apple удалить приложение "ВКонтакте" для украинцев

В Кабмине готовят обращение к Google, Apple и другим провайдерам программного обеспечения с требованием изъять мобильное приложение "ВКонтакте" для пользователей из Украины.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики на странице в Facebook, отреагировав на информацию о том, что соцсеть смогла обойти блокировку для своего мобильного приложения.

"Учитывая риски для национальной безопасности Украины и для защиты информационного пространства, МКИП сразу приняло в работу эту информацию и совместно с СНБО, СБУ и другими правоохранительными органами безотлагательно принимают соответствующие меры для блокирования работы этой социальной сети на территории нашего государства", – сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что спецслужбы РФ активно используют "ВКонтакте" для распространения дезинформации, манипулирования общественным мнением, а также для сбора персональных данных и личной информации украинцев.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что запрещенная в Украине российская соцсеть "ВКонтакте" смогла обойти блокировку для своего мобильного приложения.

Представители соцсети пояснили, что для доступа из Украины без помощи VPN (программы, которая меняет IP-адрес пользователя) они использовали прокси-сервер.