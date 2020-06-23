В iPhone появятся виджеты, а AirPods будут сами переключаться: Apple анонсировала грандиозные перемены

Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы – iOS 14.

Apple впервые провела конференцию в онлайн-режиме: гендиректор компании Тим Кук выступал в пустом кинотеатре, пишет HighTech (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Apple полностью переработала взаимодействие с домашним экраном и добавила в iOS 14 виджеты приложений. Виджеты с полезной информацией размещаются на домашнем экране среди иконок приложений. Их размеры регулируются вручную – например, можно сделать панель с прогнозом погоды побольше, а часами – поменьше.

фото apple.com

В iOS 14 добавлена библиотека приложений для организации всех установленных программ на устройстве. Программы автоматически организуются в "Библиотеке", не нужно хранить все значки на домашнем экране. Кроме этого, их можно будет просматривать в виде списка.

фото apple.com

В iOS 14 на айфонах появится режим "картинка в картинке" – можно будет одновременно открывать несколько приложений. Например, видеочат и фотогалерею.

В iOS 14 появятся App Clips – упрощенные версии приложений весом до 10 мегабайт, загружаемые, как уверяет Apple, всего за несколько секунд. Эти мини-версии больших программ позволят получить мгновенный доступ к нужным функциям.

Появилось новое приложение "Переводчик" (Translate), который предназначен для разговоров и работает полностью в автономном режиме. Нажмите на значок микрофона, и приложение переведет ваше сообщение на украинский язык. На старте будет доступно 11 языков.

В новой версии "iMessage" будет возможность закреплять беседы в верхней части списка сообщений, а также устанавливать изображения и емодзи в качестве групповых фотографий для бесед.

Новые Memoji в iOS 14 стали еще разнообразнее: больше вариантов причесок, головных уборов, масок для лица и других параметров. В карты добавили новые функции, среди которых поддержка велосипедных маршрутов. При прокладке велосипедных маршрутов теперь можно учитывать перепады высоты, загруженность улиц и наличие ступенек на маршруте.

фото apple.com

фото apple.com

AirPods вскоре сами будут переключаться между устройствами Apple – например, если раздастся звонок, они сами переключатся с компьютера на айфон.

А в AirPods Pro заработает система пространственного звука, которая будет отслеживать в пространстве движения головы и устройства, на котором этот звук воспроизводится. Таким образом усиливается эффект присутствия, что особенно важно для кино, сериалов и игр.

Предварительная версия iOS 14 для разработчиков уже доступна для участников программы Apple Developer Program, а общедоступная бета-версия для пользователей iOS появится в следующем месяце. Предварительно, новые программные функции станут доступны в сентябре в формате бесплатного обновления программного обеспечения для iPhone 6s и новее.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Apple представила новую версию телефона iPhone SE.