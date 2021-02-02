В iPhone появилась функция разблокировки в маске: как она работает
В iOS 14.5 на iPhone появилась возможность разблокировать смартфон через Face ID даже пользователю в маске на лице.
Как сообщает Engadget, данная функция сперва появится на бета-версии "яблочной" ОС.
При этом в Apple пояснили, что эта функция работает только в паре с Apple Watch. В настройках в разделе "Face ID и код-пароль" появился пункт "Разблокировать с помощью Apple Watch". Разблокировка по лицу будет происходить только уже на разблокированных умных часов.
Для снятия блокировки iPhone с использованием Apple Watch, часы должны находиться на запястье пользователя (требуется активировать "Распознавание запястья") в разблокированном виде.
Чтобы избежать стороннего разблокирования смартфона, Apple Watch выдают оповещение тактильной вибрацией и на дисплей телефона выводится надпись "Заблокировать iPhone".
Также в iOS 14.5 появилась поддержка контроллеров от игровых консолей Xbox Series S/X и PlayStation 5 для iPhone и iPad. Еще расширили совместимость с новыми тренировками в Apple Fitness. Теперь приложение получило возможность передавать аудио и видео тренировок, собранных с Apple Watch, на сторонние телевизоры Smart TV, совместимые с AirPlay 2.
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