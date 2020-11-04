В iPhone нашли "секретную" функцию: как она работает
В iPhone после обновления на iOS 14 появилась новая функция, о которой пользователям в компании Apple активно не сообщали. В новой ОС добавилась возможность быстрого перехода назад – Back Tap.
Как сообщает The Verge, после активизации функции задняя панель "яблочного" смартфона становится словно одна большая кнопка.
Ряд функций, которые можно привязать к Back Tap:
открытие диспетчера приложений
меню сообщений
центр управления
прокрутка окна приложения или веб-страницы
запуск Siri
создание скриншотов
Кроме того, Back Tap также имеет доступ к быстрым командам. Включить данный режим можно в Настройках – Универсальный доступ – касание – Back Tap.
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