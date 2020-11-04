В iPhone нашли "секретную" функцию: как она работает

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Технологии
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В iPhone нашли 'секретную' функцию: как она работает

В iPhone после обновления на iOS 14 появилась новая функция, о которой пользователям в компании Apple активно не сообщали. В новой ОС добавилась возможность быстрого перехода назад – Back Tap.

Как сообщает The Verge, после активизации функции задняя панель "яблочного" смартфона становится словно одна большая кнопка.

Ряд функций, которые можно привязать к Back Tap:

  • открытие диспетчера приложений

  • меню сообщений

  • центр управления

  • прокрутка окна приложения или веб-страницы

  • запуск Siri

  • создание скриншотов

Функция Back Tap в iPhone

Кроме того, Back Tap также имеет доступ к быстрым командам. Включить данный режим можно в Настройках – Универсальный доступ – касание – Back Tap.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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