В iPhone нашли 'секретную' функцию: как она работает

В iPhone после обновления на iOS 14 появилась новая функция, о которой пользователям в компании Apple активно не сообщали. В новой ОС добавилась возможность быстрого перехода назад – Back Tap.

Как сообщает The Verge, после активизации функции задняя панель "яблочного" смартфона становится словно одна большая кнопка.

Ряд функций, которые можно привязать к Back Tap:

открытие диспетчера приложений

меню сообщений

центр управления

прокрутка окна приложения или веб-страницы

запуск Siri

создание скриншотов

Кроме того, Back Tap также имеет доступ к быстрым командам. Включить данный режим можно в Настройках – Универсальный доступ – касание – Back Tap.

Как сообщал OBOZREVATEL: