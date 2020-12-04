В iPhone нашли опасную уязвимость: в Apple ответили

Алексей Титофф Технологии 04:39, 4.12.2020 Обновлено: 06:55, 4.12.2020

В iPhone от компании Apple нашли опасную уязвимость, которая позволяет удаленно подключиться к смартфону по сети Wi-Fi.

Взлом устройства произвел сотрудник киберподразделения компании Google Иэн Бир, передает Google Project Zero. Эксперт по сети подключился к iPhone и смог читать электронную почту, загружать снимки, а также получил доступ к камере и микрофону.

Отмечается, что взлом в операционной системе iOS был обнаружен в AWDL (Apple Wireless Direct Link) – протоколе, который используют iPhone, iPad, компьютеры Mac и смарт-часы Apple Watch для связи между собой. Для владельца устройства взлом проходит почти незаметно, ведь гаджет лишь перезагружается, после чего злоумышленник получает к нему доступ.

Бир добавил, что этот баг был устранен с появлением iOS 13.5 в мае 2020 года. Однако в Apple не придали большого значения уязвимости. В "яблочной" компании сказали, что у большинства пользователей уже установлена более новая версия iOS, в которой эта ошибка исправлена.

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