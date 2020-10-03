В iPhone на iOS 14 нашли ошибку: в Apple сказали, как решить
В обновленной системе iOS 14 на iPhone обнаружили ряд проблем, которые вынуждают пользователей сделать принудительную перезагрузку смартфона от Apple.
Как пишет Phone Arena, аналогичные проблемы возникли с ОС watchOS на умных часах Apple Watch.
Пользователи писали, что на iPhone и часах вылетали приложения, пропадала статистика тренировок, и был замечен повышенный расход батареи.
В Apple сообщили, что проблема возникла после обновления "яблочных" устройств до новейших версий операционных систем watchOS 7 и iOS 14. Чтобы решить проблему с недоступностью приложения "Фитнес" на iPhone, невозможность открытия статистики в "Активности" и приложении "Пульс", а также исправить беспричинный стремительный разряд аккумулятора пока можно одним способом – сбросить устройства до заводских настроек.
В компании рекомендовали перед полным стиранием памяти необходимо выполнить процедуру отвязки Apple Watch от iPhone. Кроме того, рекомандовано выключить настройки пункта "Здоровье", активировать функцию резервного копирования и создать бэкапы для смартфона и умных часов, чтобы не потерять все свои данные.
После отвязки Apple Watch нужно перейти в пункт меню iPhone "Настройки" – "Основные" – "Сброс" – "Стереть все содержимое и настройки". После окончания процедуры и повторного включения устройств потребуется восстановить данные из резервной копии.
Напомним, что Apple предоставила новую мобильную операционную систему iOS 14.
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