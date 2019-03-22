В Instagram произошел масштабный сбой по всему миру: что известно

В популярной соцсети Instagram произошел масштабный сбой во всем мире.

В частности, на проблемы жалуются жители США, Австралии, Бразилии, Германии, Перу и Португалии. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector.

Из-за неполадок большинство пользователей (54%) не могут просматривать новостную ленту. 26% юзеров сообщают, что у них не открывается приложение Instagram.

18% не могут войти в соцсеть через сайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в популярной социальной сети Instagram появилась опция с голосовыми сообщениями.

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