|Технологии
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости техники и технологии

В Instagram произошел масштабный сбой по всему миру: что известно

972Читать материал на украинском

В популярной соцсети Instagram произошел масштабный сбой во всем мире.

В частности, на проблемы жалуются жители США, Австралии, Бразилии, Германии, Перу и Португалии. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector.

Из-за неполадок большинство пользователей (54%) не могут просматривать новостную ленту. 26% юзеров сообщают, что у них не открывается приложение Instagram.

Новости
В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой: что известно
В Instagram произошел масштабный сбой по всему миру: что известно

18% не могут войти в соцсеть через сайт.

В Instagram произошел масштабный сбой по всему миру: что известно

Как сообщал OBOZREVATEL, в популярной социальной сети Instagram появилась опция с голосовыми сообщениями.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Тег
Instagram
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения