В Instagram произошел глобальный сбой: кого коснулось

В работе социальной сети Instagram во многих странах мира произошел масштабный сбой.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector. В частности, пользователи не могли войти в свои аккаунты. А те, кому удалось это сделать, столкнулись с невозможностью опубликовать сообщение и просмотреть предыдущие посты.

Сбой был отмечен в странах Европы, США и Южной Америки.

В частности, жаловались на неполадки в сети американцы, украинцы, британцы, австрийцы, итальянцы, датчане, чехи, поляки и голландцы, турки и россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, во всем мире 13 марта произошел массовый сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram.

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