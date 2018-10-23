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В Instagram произошел глобальный сбой: что случилось

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В ночь на 23 октября в Instagram случился глобальный сбой. Возникли проблемы в работе как мобильного приложения, так и сайта социальной сети.

Сбои в работе интернет-сервисов зарегистрировал портал Downdetector. Так, сообщения о проблемах в работе Instagram начали поступать около 22.00 22 октября.

С перебоями столкнулись пользователи Украины, России, Франции, Нидерландов, Испании, Великобритании, Италии, Польши, Германии, а также США и ряда стран Южной Америки.

В Instagram произошел глобальный сбой: что случилось
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Также наблюдались проблемы при попытке загрузить новости в мобильном приложении (62%), воспользоваться сайтом (20%) и войти в аккаунт (17%).

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, перебои в работе Instagram произошли в начале октября.

Объект
Instagram
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