В Instagram произошел глобальный сбой: что случилось

В ночь на 23 октября в Instagram случился глобальный сбой. Возникли проблемы в работе как мобильного приложения, так и сайта социальной сети.

Сбои в работе интернет-сервисов зарегистрировал портал Downdetector. Так, сообщения о проблемах в работе Instagram начали поступать около 22.00 22 октября.

С перебоями столкнулись пользователи Украины, России, Франции, Нидерландов, Испании, Великобритании, Италии, Польши, Германии, а также США и ряда стран Южной Америки.

Также наблюдались проблемы при попытке загрузить новости в мобильном приложении (62%), воспользоваться сайтом (20%) и войти в аккаунт (17%).

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, перебои в работе Instagram произошли в начале октября.