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В Instagram появилась революционная функция

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В популярной социальной сети Instagram появилась опция с голосовыми сообщениями.

Как передает TechCrunch, теперь пользователи могут записывать и обмениваться аудиозаписями длительностью до 60 секунд.

Голосовые сообщения можно отправлять как в личной переписке, так и в групповых чатах. Количество прослушиваний также не ограничено. Функция доступна сразу на iOS и Android.

Данная опция похожа на аналогичные функции в Viber, Telegram, а также Facebook Messenger и WhatsApp.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи Instagram получили возможность совершать покупки, не покидая социальную сеть.

Тег
Instagram
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