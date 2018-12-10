В Instagram появилась революционная функция

В популярной социальной сети Instagram появилась опция с голосовыми сообщениями.

Как передает TechCrunch, теперь пользователи могут записывать и обмениваться аудиозаписями длительностью до 60 секунд.

Голосовые сообщения можно отправлять как в личной переписке, так и в групповых чатах. Количество прослушиваний также не ограничено. Функция доступна сразу на iOS и Android.

Данная опция похожа на аналогичные функции в Viber, Telegram, а также Facebook Messenger и WhatsApp.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи Instagram получили возможность совершать покупки, не покидая социальную сеть.