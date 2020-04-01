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2 апреля • обновлено в 01:07
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В Instagram и Facebook произошел массовый сбой

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В работе социальных сетей Instagram и Facebook вечером в среду, 1 апреля, произошел масштабный сбой.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Проблемы в работе начались около 23:00, они наблюдались, в частности, и в Украине.

Сбой в Instagram и Facebook

Сбой в Instagram и Facebook

Иллюстрация

Пользователи соцсетей могли войти в свои аккаунты, однако на сайте и в приложениях не отображались фотографии.

В Instagram и Facebook произошел массовый сбой

Downdetector

В Instagram и Facebook произошел массовый сбой

Downdetector

В Instagram и Facebook произошел массовый сбой

Скриншот

В Instagram и Facebook произошел массовый сбой

Скриншот

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Автор
Дарья Дурова
Теги
Instagram Facebook соцсети
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