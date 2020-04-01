В Instagram и Facebook произошел массовый сбой

В работе социальных сетей Instagram и Facebook вечером в среду, 1 апреля, произошел масштабный сбой.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Проблемы в работе начались около 23:00, они наблюдались, в частности, и в Украине.

Сбой в Instagram и Facebook Иллюстрация

Пользователи соцсетей могли войти в свои аккаунты, однако на сайте и в приложениях не отображались фотографии.

Downdetector

Downdetector

Скриншот

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал о топ-5 громких скандалах Facebook, которые возмутили мир.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!