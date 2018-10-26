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В Google уволили полсотни сотрудников: названа пикантная причина

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За два года компания Google уволила 48 сотрудников из-за сексуальных домогательств на рабочем месте.

Среди уволенных 13 старших менеджеров. Об этом сообщили в New York Post.

Генеральный директор Google Саундар Пичай раскрыл эту информацию в ответ на сообщения New York Times о том, что компания "защитила" Энди Рубина, бывшего руководителя Android, который обвинялся в сексуальных преступлениях.

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"Мы хотим вас заверить, что проверяем каждую жалобу о сексуальных домогательствах или неподобающем поведении, мы расследуем их и принимаем меры", - говорится в письме руководства Google.

Также в компании заверили, что с надлежащим вниманием относятся к безопасности своих работников и намерены защищать их интересы.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская корпорация Google решила закрыть свою социальную сеть Google+.

Объект
Google
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