В Google уволили полсотни сотрудников: названа пикантная причина

За два года компания Google уволила 48 сотрудников из-за сексуальных домогательств на рабочем месте.

Среди уволенных 13 старших менеджеров. Об этом сообщили в New York Post.

Генеральный директор Google Саундар Пичай раскрыл эту информацию в ответ на сообщения New York Times о том, что компания "защитила" Энди Рубина, бывшего руководителя Android, который обвинялся в сексуальных преступлениях.

"Мы хотим вас заверить, что проверяем каждую жалобу о сексуальных домогательствах или неподобающем поведении, мы расследуем их и принимаем меры", - говорится в письме руководства Google.

Также в компании заверили, что с надлежащим вниманием относятся к безопасности своих работников и намерены защищать их интересы.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская корпорация Google решила закрыть свою социальную сеть Google+.