В Google теперь можно искать песни, напевая в микрофон: как работает новая функция

Компания Google добавила в поисковик функцию поиска песни. Для этого нужно просто напевать или насвистывать мелодию.

Как сообщает пресс-служба, поиск песен уже доступен на смартфонах на ОС Android, а также iOS (iPhone). Однако на гаджетах Apple поддерживается только английский, а на Andriod – 20 языков, включая русский.

Для поиска песни нужно приложение Google или голосовой помощник Google Assistant. Необходимо нажать на кнопку "Найти песню" или на иконку микрофона и произнести одну из двух фраз: "What is this song" (Что это за песня) или "Search for the song" (Поиск песни). Время поиска должно занять 10-15 секунд.

Разработчики пояснили, что поиск осуществляется по "отпечатку пальца", который есть у каждой песни. Алгоритм настроен так, что даже по мычанию можно распознать мелодию и найти песню.

