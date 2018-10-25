В Facebook запустят новое приложение: что изменится

Facebook начал разработку нового музыкального приложения. С его помощью пользователи смогут записывать и делиться видео, где они открывают рот или танцуют.

Об этом написало издание Tech Crunch, ссылаясь на бывших и нынешних сотрудников компании. Внешне приложение станет похожим на Musical.ly до того, как его приобрела китайская компания Byte Dance, и он объединился с TikTok.

Компания интересуется музыкальными программами для молодежи с 2016 года и уже заключила все необходимые договоры с музыкальными лейблами.

По данным издания, TikTok сейчас на пике популярности и занимает пятую строчку среди всех приложений в США, хотя три месяца назад находился на 32 месте.

Однако только 5% американских подростков считают Facebook любимой соцсетью, а процент месячного использования ее среди молодежи упал с 60 до 36% с весны 2016 года. Об этом свидетельствуют данные исследования Piper Jaffray.

Как считают в издании, Facebook ищет новые способы привлечь молодую аудиторию за пределами Instagram и WhatsApp, и отдельное приложение с другим брендингом может быть хорошим решением проблемы.

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