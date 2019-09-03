В Facebook задумались об отмене лайков

Социальная сеть Facebook тестирует функцию, которая даст возможность скрыть количество лайков в ленте.

Как сообщает TechCrunch, счетчик лайков и реакций будет скрыт от всех, кроме автора поста.

Розработчица приложений Джейн Манчун Вонг во время изучения кода для Android-приложения соцсети определила, что Facebook тестирует такую функцию. По ее словам, список пользователей, которые лайкнули пост или отреагировали на него, останется доступен, но число этих людей будет скрыто.

В самой соцсети это подтвердили, однако отметили, что Facebook будет тестировать обновления постепенно. Если функция повредит получению дохода от рекламы, ее не запустят. В ближайшее время нововведение станет доступным для пользователей.

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Напомним, что социальна сеть Instagram уже тестировала функцию скрытия счетчика лайков в ленте. На первом этапе в эксперименте участвовала только Канада, но потом в него включили еще шесть стран.

Как ранее писал OBOZREVATEL, основатель Facebook Марк Цукерберг представил новый дизайн популярной социальной сети. В этой версии основной акцент с новостной ленты будет смещен на сторис, сообщества и события.

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