В Facebook рассказали о новинке: что изменится

Facebook выпускает новый Messenger. Функции приложения изменятся.

Об этом написали в официальном блоге соцсети. Messenger 4 будет иметь три вкладки вместо девяти для упрощения поиска интересующих функций.

Опции "индивидуальные беседы" и "групповые беседы" расположены спереди и по центру на вкладке "чаты". Также приложение будет иметь функции визуальной коммуникации, такие как Camera, чтобы пользователи могли легко "захватывать" селфи и делиться своими фото.

Новости Что помогает Цукербергу спасти Facebook

Messenger 4 будет иметь возможность персонализировать разговоры с небольшим обновлением настроек чата, называемых цветовыми градиентами. Пользователи смогут использовать несколько цветов для настройки чатов в диалогах.

Как отметили в Facebook, изменения произойдут и в других функциях мессенджера, например, в поиске людей или групповых игр. Messenger 4 будут изменять поэтапно.

Кроме того, в компании анонсировали еще несколько новых функций, например Dark Mode, интерфейс с внешним экраном, который убирает блики с телефона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине заработал полезный бот "Бабушка".