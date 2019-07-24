Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости техники и технологии

В Facebook и Instagram произошел глобальный сбой: что случилось

Читать материал на украинском

В Европе, 24 июля, произошел глобальный сбой в работе социальной сети Facebook.

Согласно данным Downdetector, больше всего пострадали Польша, Украина, Литва. Также проблемы на локальном уровне наблюдаются в Бразилии, России, Германии, Греции.

Работа Facebook

Работа Facebook

Техномир

Новости
Facebook заблокировал "Книгу памяти павших за Украину": в сети скандал

После 15:00 пользователи жаловались на проблемы в работе сайта (87%), входом в учетную запись (12%).

Facebook не работает

Facebook не работает

Скрин сайта Downdetector

В Украине больше всего пострадали Киев, Закарпатье, Житомир, Херсон и Харьков. Согласно сообщению администрации социальной сети, проблему начали устранять.

Сбой в Facebook

Сбой в Facebook

Скрин сайта Downdetector

Также на сбой пожаловались пользователи Instagram.

В Facebook и Instagram произошел глобальный сбой: что случилось

Скрин сайта Downdetector

Проблемы случились и у мессенджеров Telegram и WhatsApp. Cледить за количеством отчетов о сбоях в их работе можно здесь и здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, хакеры выложили в Интернете информацию 257 тысяч аккаунтов Facebook, среди которой есть личная переписка 81 тысячи пользователей.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Тег
Facebook
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel