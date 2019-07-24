В Facebook и Instagram произошел глобальный сбой: что случилось

В Европе, 24 июля, произошел глобальный сбой в работе социальной сети Facebook.

Согласно данным Downdetector, больше всего пострадали Польша, Украина, Литва. Также проблемы на локальном уровне наблюдаются в Бразилии, России, Германии, Греции.

Работа Facebook Техномир

После 15:00 пользователи жаловались на проблемы в работе сайта (87%), входом в учетную запись (12%).

Facebook не работает Скрин сайта Downdetector

В Украине больше всего пострадали Киев, Закарпатье, Житомир, Херсон и Харьков. Согласно сообщению администрации социальной сети, проблему начали устранять.

Сбой в Facebook Скрин сайта Downdetector

Также на сбой пожаловались пользователи Instagram.

Скрин сайта Downdetector

Проблемы случились и у мессенджеров Telegram и WhatsApp. Cледить за количеством отчетов о сбоях в их работе можно здесь и здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, хакеры выложили в Интернете информацию 257 тысяч аккаунтов Facebook, среди которой есть личная переписка 81 тысячи пользователей.

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