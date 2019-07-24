В Facebook и Instagram произошел глобальный сбой: что случилось

В Европе, 24 июля, произошел глобальный сбой в работе социальной сети Facebook.
Согласно данным Downdetector, больше всего пострадали Польша, Украина, Литва. Также проблемы на локальном уровне наблюдаются в Бразилии, России, Германии, Греции.
Работа Facebook
Техномир
После 15:00 пользователи жаловались на проблемы в работе сайта (87%), входом в учетную запись (12%).
Facebook не работает
Скрин сайта Downdetector
В Украине больше всего пострадали Киев, Закарпатье, Житомир, Херсон и Харьков. Согласно сообщению администрации социальной сети, проблему начали устранять.
Сбой в Facebook
Скрин сайта Downdetector
Также на сбой пожаловались пользователи Instagram.
Скрин сайта Downdetector
Проблемы случились и у мессенджеров Telegram и WhatsApp. Cледить за количеством отчетов о сбоях в их работе можно здесь и здесь.
Как сообщал OBOZREVATEL, хакеры выложили в Интернете информацию 257 тысяч аккаунтов Facebook, среди которой есть личная переписка 81 тысячи пользователей.
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