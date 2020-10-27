В Facebook появилась новая функция: как она работает
Компания Facebook запустила стриминговый сервис Gaming, который будет бесплатным для пользователей социальной сети.
Как сообщает пресс-служба, главой нового проекта стал Джейсон Рубин, который ранее создал такую игру как Crash Bandicoot и Jak & Daxter.
По его словам, облачный гейминг станет технологией будущего, однако сейчас сервис только развивается. Поэтому на начальном этапе стриминг от Facebook не сможет дать многих функций, а тем более заменить привычный компьютер.
Но Facebook Gaming предоставит пользователям альтернативу в виде стриминга и начнет с бесплатных игр. Уже на старте проекта пользователям предложено бесплатно сыграть в такие мобильные игры: Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale и WWE SuperCard.
Отметим, что пробное тестирование игровой платформы проходит пока только в США. Facebook Gaming доступен на Android-смартфонах.
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