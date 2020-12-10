В Facebook и Instagram случился масштабный сбой по всей Европе

Мирослав Семенюк Технологии 14:06, 10.12.2020 Обновлено: 14:07, 10.12.2020

В четверг, 10 декабря, в работе социальных сетей Facebook и Instagram случился масштабный сбой. Также наблюдаются проблемы с Facebook Messenger.

Как сообщает сервис Downdetector, сбой начался около 11:30 по киевскому времени в большинстве европейских стран, а также Японии, Австралии и Маниле.

43% пользователей Facebook жалуются, что соцсеть совсем не работает, у 28% пользователей возникли проблемы с авторизацией, а у 27% – с приложениями. В некоторых случаях была недоступна лента соцсети.

В то же время у 53% пользователей Instagram возникли проблемы с новостной лентой, 26% не могли пересмотреть "сториз", а 20% – опубликовать пост.

Кроме того, большинство пользователей не могли отправить или прочитать сообщение в Messenger. Почти треть рассказала о проблемах с подключением к серверу, а 13% не могли залогиниться.

Проблемы с отправкой сообщений наблюдаются и у украинских пользователей.

downdetector.com
downdetector.com
downdetector.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в работе Telegram случился масштабный сбой.

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