В Европе начнут указывать ремонтопригодность смартфонов
Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой производители смартфонов начнут указывать их ремонтопригодность.
На устройства будет наноситься маркировка с указанием рейтинга их ремонтопригодности, передает Android Authority.
Во Франции будут вводить такие этикетки с января 2021 года. Соответствующие наклейки будут наносить на коробки со смартфонами, ноутбуками, телевизорами и другой технике.
В Австрии намерены снизить стоимость услуг сервисных центров, предложив субсидии на ремонт для потребителей в размере 50%, если цена ремонта не превышает 100 евро.
Добавим, что ремонтопригодность будут оценивать по 10-балльной шкале. Оценки будут основаны на таких факторах, как простота разборки, доступ к информации о ремонте и цена, наличие запасных частей.
Отметим, что резолюция не является обязательным актом и принимается каждой страной ЕС самостоятельно.
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